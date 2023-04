Inter, squalifica tolta a Lukaku ma il primo giallo resta: il belga è diffidato per l’eventuale finale

Come è noto, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha deciso di concedere la grazia a Romelu Lukaku, che non è più squalificato per Inter-Juventus di Coppa Italia. I motivi risiedono nel grave episodio di razzismo che ha provocato la reazione del belga, che comunque era già ammonito per un intervento fuori tempo e che per questo motivo resta diffidato. E’ anche per questo motivo che il numero uno della Federcalcio, in ogni caso in via del tutto eccezionale, ha concesso la grazia: l’attaccante sconta comunque metà della sanzione perché va in diffida, e in caso di ammonizione anche nella semifinale di ritorno, qualora i nerazzurri dovessero raggiungere la finale, salterebbe l’atto conclusivo.