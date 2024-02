Giron-Paul in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dallas 2024

Marcos Giron se la vedrà contro Tommy Paul nella finale dell’ATP 250 di Dallas 2024, evento in programma dal 5 all’11 febbraio nella città statunitense. Sarà derby a stelle e strisce nell’atto conclusivo del torneo in Texas, dove gli ultimi due tennisti rimasti a contendersi il titolo sono statunitensi. Giron ha travolto in semifinale il quarto favorito del seeding Mannarino, mentre Paul ha avuto la meglio nel derby contro Shelton. Nonostante i precedenti siano in parità (1-1), secondo i bookmakers sarà Paul a scendere in campo con i favori del pronostico.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE

Giron e Paul scenderanno in campo domenica 11 febbraio alle ore 20. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida tra Giron e Paul. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.