Atp Dallas 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del ATP 250 di Dallas 2024, torneo di scena da lunedì 5 a domenica 11 febbraio. Tanta America ai nastri di partenza del torneo, con Frances Tiafoe che guida il seeding, seguito da Tommy Paul e Ben Shelton. Non sono presenti tennisti italiani. La diretta televisiva del Atp 250 di Dallas 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Dallas avrà un canale dedicato, ovvero Sky Sport 253. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Atp 250 di Cordoba, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Lunedì 5 febbraio: primo turno – dalle 19:00

Martedì 6 febbraio: primo turno – dalle 19:30

Mercoledì 7 febbraio: primo/secondo turno – dalle 19:30

Giovedì 8 febbraio: secondo turno – dalle 19:30

Venerdì 9 febbraio: quarti di finale – dalle 19:30

Sabato 10 febbraio: semifinali – dalle 20:30

Domenica 11 febbraio: finale – ore 21:00