Empoli-Inter, Inzaghi: “Perderemo Arnautovic per un po’ di tempo”

“Arnautovic ha avuto un infortunio, ha sentito qualcosa al muscolo, è un giocatore importante che perderemo per un po’ di tempo. Dispiace perché si era inserito bene nel gruppo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell’Empoli, a proposito del problema fisico accusato nel finale del centravanti austriaco. L’Inter ha vinto tutte le prime cinque partite in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2019/20 con Antonio Conte, il 2015/16 con Roberto Mancini e il 1966/67 con Helenio Herrera allenatore. “Le glorie personali non mi interessano, mi interessa la squadra – dice Inzaghi a Sky -. Abbiamo affrontato una squadra che ha cambiato allenatore e che ha forti motivazioni. Negli ultimi minuti in 10 abbiamo sofferto, ma dovevamo segnare il 2-0 prima. Sono sempre concentrato sul lavoro, nel calcio i cambi di giudizi sono normali”.

Poi aggiunge: “Giocando così tanto non è sempre facile rimanere lucidi. Siamo venuti in un campo non semplice, non ho nulla da rimproverare alla squadra. Abbiamo approcciato bene e dovevamo essere ancora più cattivi nel cercare il gol. Frattesi e Barella? Possono giocare insieme senza alcun problema. Davide dopo la Nazionale ha avuto un piccolo rallentamento dovuto a un affaticamento. Oggi ha fatto una gara concentrata”. E su Calhanoglu e Lautaro: “Per noi sono importantissimi. Abbiamo tantissime partite, ho tanti giocatori da utilizzare. E devo usare il più possibile questa soluzione, non deve essere un problema”.