Giro d’Italia 2023, Milan: “Allo sprint mi è scivolata la ruota”

Il corridore della Bahrain-Victorious, nonché secondo classificato nella quinta tappa del Giro d’Italia 2023, la Atripalda-Salerno, di 171 chilometri, ha così parlato ai microfoni della Rai: “Abbiamo cercato di prendere lo sprint davanti e di stare il più coperti possibile fino agli ultimi metri. Pasqualon ha fatto un lavoro splendido pilotandomi alla perfezione come sempre. Sapevo come fosse il finale, l’avevamo visto su internet e ho iniziato il mio sprint al momento giusto, ma sono passato su una striscia bianca resa viscida dalla pioggia e mi è scivolata la ruota. Non credo però che questo abbia influito sul risultato finale e sono contento di questo secondo posto, che mi dà la conferma che ci sono”.