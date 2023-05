Inchiesta Prisma, processo Juventus: su competenza territoriale deciderà la Cassazione

Il gup di Torino, Marco Picco, ha deciso al termine dell’udienza preliminare di oggi, di affidare alla Cassazione la decisione sulla competenza territoriale del processo della giustizia ordinaria per i conti della Juventus. La Procura chiedeva di mantenere la sede a Torino, la Juve aveva chiesto lo spostamento a Milano (sede della borsa) o Roma (sede dei server della borsa), ma fin da subito era emersa la chance di rivolgersi alla Suprema Corte per decidere la sede. Il giudice ha anche fissato la data della ripresa dell’udienza preliminare per il 26 ottobre, dando dunque tempo alla Cassazione di prendere la decisione.