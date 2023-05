Avvocato Juventus: “Tanti spunti per combattere alla Corte federale d’Appello”

“Cosa non ci convince delle motivazioni del Collegio di Garanzia? Non ci convincono tanti argomenti però abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla Corte federale d’Appello”. Così l’avvocato della Juventus, Maurizio Bellacosa, al termine dell’udienza preliminare del processo ordinario sui conti del club a Torino in riferimento però all’inchiesta sportiva che porterà a sentenza il 22 maggio la Corte d’Appello Figc per la vicenda plusvalenze: “Adesso cominciamo a lavorare alla memoria difensiva che dobbiamo depositare entro il 17 maggio”.

E sull’inchiesta Prisma per la quale viene richiesto dal gup l’intervento della Cassazione: “Ce lo aspettavamo, abbiamo riproposto oggi l’eccezione di competenza territoriale che avevamo formulato già il novembre scorso e abbiamo chiesto che la vicenda sia esaminata dall’autorità giudiziaria di Milano in prima battuta e in subordine di Roma. Il giudice ha valutato seria la questione, in maniera molto ragionevole ha rimesso la questione alla corte di Cassazione”.