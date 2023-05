Giro d’Italia 2023, Zana: “Non sono riuscito a tenere Healy”

Il campione italiano del Team Jayco AlUla, Filippo Zana, ha parlato ai microfoni Rai dopo il terzo posto arrivato nell’ottava tappa del Giro d’Italia 2023, la Terni-Fossombrone, di 207 chilometri. Ecco le sue parole: “Oggi devo ringraziare soprattutto i miei compagni che mi hanno permesso in tutti i modi di entrare in fuga. La squadra puntava su di me e ho cercato di fare il meglio per restare coi migliori. Healy? Quando ha attaccato ho provato a seguirlo, dopo poco ho visto che stavo andando fuori giri. La condizione è buona, è andata abbastanza bene e ci proverò nelle prossime settimane”.