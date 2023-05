Bundesliga 2022/23: il Bayern insegue il titolo. Frena il Friburgo contro l’Union Berlino

Il Bayern Monaco prosegue spedito verso la vittoria del titolo, termina 6-0 la sfida contro lo Schalke che fissa invece la quindicesima posizione, ad un passo dalla zona spareggio. I padroni di casa firmano la ventesima vittoria stagionale grazie alle reti di Muller, Kimmich, Tel, Mazraoui e alla doppietta personale messa a segno da Gnabry. Reti inviolate per gli ospiti che devono sotto i colpi degli uomini di Tuchel. Incredibile match tra Union Berlino e Friburgo. Sono i padroni di casa a firmare la vittoria fissando la terza posizione in classifica, ospiti che invece stalla in zona Europa League. E’ la doppietta di Becker e la rete di Behrens a portare il risultato su un triplo vantaggio nella prima frazione di gioco, poi la rete di Gulde e il rigore trasformato da Grifo riaprono le speranze degli uomini di Streich. Quest’ultime rese vane dal definitivo 4-2 messo a segno da Laidouni a dieci minuti dalla fine: termina 4-2.

Il Bochum si impone per 3-2 sull’Augusta, e stacca di un punto la zona spareggio. Dopo il pareggio firmato nella prima frazione con le reti di Antwi-Adjei per i padroni di casa e di Maier per gli ospiti, è l’autogol di Gouweleeuw e la nuova rete di Losilla al 62esimo a riportare in doppio vantaggio i biancazzurri, firmando la fondamentale vittoria. Vana la nuova m marcatura per i Fuggerstädter, messa a segno sul finale da Yeboah. Ritorno alla vittoria per il Francoforte che si è imposta per 3-0 sul Magonza. A sbloccare il risultato ci pensa Kamada al 18esimo su rigore, le reti di Buta e Kolo Muani chiudono poi il risultato al Deutsche Bank Park. Wolfsburg vittorioso contro l’Hoffenheim, termina 2-1 per i padroni di casa che restano in zona Conference League grazie al successo firmato con le reti di Kaminski e Waldschmidt. Fortunatamente vano l’autogol di Guilavogui sul finale.