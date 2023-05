Cagliari, Ranieri: “Abbiamo la mentalità giusta per i playoff, Pavoletti molto in palla”

Claudio Ranieri ha commentato a caldo il successo per 2-1 del suo Cagliari contro il Palermo: “Dopo il gol subito ho dovuto avanzare Deiola per evitare che gli avversari ci facessero correre a vuoto con il loro palleggio. Pavoletti non pensavo che fosse così in palla, ha fatto un’ottima gara. Makoumbou invece non sarà Kanté, ma è diventato imprescindibile per la squadra, trasmette sicurezza“.

Ranieri ha poi parlato dell’ultima giornata contro il Cosenza: “Dobbiamo andare lì e fare il nostro lavoro, con il massimo rispetto verso un avversario che lotta per la salvezza“. Infine, sui playoff: “Abbiamo la mentalità giusta e una rosa che merita in cui tutti i giocatori sono pronti a mettersi a disposizione. La gara secca non è semplice, ma tra andata e ritorno si può fare qualcosa in più“.