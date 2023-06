Giro di Slovenia 2023, risultati ultima tappa e classifica finale: trionfa Filippo Zana

Show di Filippo Zana e trionfo al Giro di Slovenia 2023: ecco allora i risultati dell’ultima tappa e la classifica finale della corsa a tappe che si è chiusa oggi con arrivo a Novo Mesto. La vittoria è andata a Matej Mohoric, la numero 18 per lui, dedicata al compagno di team Gino Mader, deceduto nel Giro di Svizzera. Ma l’intera corsa va all’azzurro, al campione d’Italia in carica e per la quinta volta è il Bel Paese a conquistare la classifica finale da queste parti. Di Silvestro, Nibali e per due volte Ulissi. A premiare Zana è stato Primoz Roglic, fresco vincitore del Giro d’Italia.

CLASSIFICA ULTIMA TAPPA

1. 33 Matej MOHORIČ TBV SLO -10 3h07’49”

2. 27 Filippo ZANA JAY ITA -6 ”

3. 24 Luka MEZGEC JAY SLO -4 +16”

4. 134 Lucas ERIKSSON TUD SWE ”

5. 125 Joel NICOLAU BELTRAN CJR ESP ”

6. 11 Giovanni ALEOTTI BOH ITA ”

7. 25 Jesus David PEÑA JIMENEZ JAY COL ”

8. 63 Johan MEENS BWB BEL ”

9. 6 Diego ULISSI UAD ITA ”

10. 17 Ben ZWIEHOFF BOH GER ”

CLASSIFICA GENERALE FINALE

1. 27 Filippo ZANA JAY ITA 20h00’24”

2. 33 Matej MOHORIČ TBV SLO +18”

3. 6 Diego ULISSI UAD ITA +23”

4. 11 Giovanni ALEOTTI BOH ITA +33”

5. 25 Jesus David PEÑA JIMENEZ JAY COL +34”

6. 53 Lorenzo FORTUNATO EOK ITA +46”

7. 17 Ben ZWIEHOFF BOH GER +50”

8. 45 Paul DOUBLE HPM GBR +1’05”

9. 36 Wouter POELS TBV NED ”

10. 104 Jordi LOPEZ CARAVACA EKP ESP +1’31”