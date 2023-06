F1 2023: le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Spagna Barcellona

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale di F1 2023 aggiornate dopo il Gran Premio di Spagna a Barcellona. “Solita” vittoria per Max Verstappen, che trionfa per la quinta volta in sette gare. Alle sue spalle, tornate a vita, le due Mercedes di Hamilton e Russell, quindi Perez e poi Sainz. Leclerc fuori dalla zona punti, ancora difficoltà. Di seguito vi andiamo a proporre le classifiche costantemente aggiornate sia per quanto riguarda la lotta per il titolo piloti, in cui domina ancora Verstappen, che quella per i costruttori nella quale spadroneggia la Red Bull.

CLASSIFICA PILOTI F1 2023

Max Verstappen (Red Bull) 170 Sergio Perez (Red Bull) 117 Fernando Alonso (Aston Martin) 99 Lewis Hamilton (Mercedes) 87 George Russell (Mercedes) 65 Carlos Sainz (Ferrari) 58 Charles Leclerc (Ferrari) 42 Lance Stroll (Aston Martin) 35 Esteban Ocon (Alpine) 25 Pierre Gasly (Alpine) 15 Lando Norris (McLaren) 12 Nico Hulkenberg (Haas) 6 Oscar Piastri (McLaren) 5 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 Kevin Magnussen (Haas) 2 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 Alexander Albon (Williams) 1 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023