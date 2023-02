Bronzetti-Volynets stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Lucia Bronzetti sfiderà Katie Volynets al primo turno del WTA di Merida 2023. Obiettivo riscatto per l’azzurra, reduce da quattro sconfitte di fila e determinata a reagire. C’è da dire che molti degli ultimi ko sono maturati in tre set e dopo partite tirate (ad esempio contro Siegemund o Potapova), ma poco importa: Lucia vuole tornare a esultare e spera di farlo in Messico, dove debutta contro l’americana Volynets. Quest’ultima ha vissuto la migliore settimana della sua carriera all’Australian Open, battendo una top 10 come Kudermetova e spingendosi fino al terzo turno. Tra le due non ci sono precedenti, ma Bronzetti partirà leggermente favorita.

Bronzetti e Volynets scenderanno in campo stanotte, tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio, come secondo match dalle ore 22:00 (al termine di Zhu-McNally). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.