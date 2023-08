Giorgi-Marino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta 1000 Cincinnati 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Camila Giorgi e Rebecca Marino, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Wta 1000 di Cincinnati. L’azzurra dopo aver superato il tabellone cadetto a Montreal ci riprova anche in Ohio nel secondo 1000 nordamericano. I favori del pronostico pendono dalla sua parte contro un’altra veterana del circuito. C’è un precedente, vinto dalla nostra giocatrice lo scorso anno a Eastbourne sull’erba in due set comunque abbastanza lottati. Il match in questione sarà il 4° a partire dalle 17:30 italiane (dopo Tsurenko-Townsend). Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.