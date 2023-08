Boxe, Anthony Joshua vs Robert Helenius oggi in tv: programma, orario e streaming

Anthony Joshua torna a combattere contro Robert Helenius dopo il test antidoping fallito da Willian Whyte, iniziale avversario del pugile britannico ex campione del mondo e oro di Londra 2012. Si parte alle 20:00 di sabato 12 agosto con i primi match dell’evento targato Matchroom, ma per l’incontro principale di AJ bisognerà aspettare almeno le 23:00. Niente rivincita dopo otto anni per Whyte quindi, con il peso massimo finlandese, soprannominato ‘The Nordic Nightmare’ che salirà sul ring della O2 Arena di Londra per provare a fare un dispetto a Joshua. L’inglese parte naturalmente favorito, anche se in passato i cambi di programma dell’ultim’ora gli sono costati carissimo, come ricorda Andy Ruiz (che peraltro si è proposto nelle ultime ore). Ruiz nel 2019 sostituì con tre settimane di preavviso lo sfidante originale Jarrell Miller e rovinò con tanto di ko il debutto statunitense di Joshua. Adesso non dovrebbe esserci storia, ma occhio alle sorprese nella divisione imprevedibile dei pesi massimi. La diretta sarà assicurata da Dazn, che detiene i diritti degli incontri della Matchroom.

Programma Sabato 12 aagosto (Diretta Dazn)

Dalle 20:00, Brandon Scott – Louis Norman

A seguire, George Liddard – Bas Oosterweghel

A seguire, Maiseyrose Courtney – Gemma Ruegg

A seguire, Campbell Hatton – Tom Ansell

A seguire, Derek Chisora – Gerald Washington

A seguire, Johnny Fisher – Harry Armstrong

A seguire, Filip Hrgovic – Demsey McKean

Intorno alle 23:00, Anthony Joshua – Robert Helenius