Giorgi-Mandlik in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Nottingham 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Madison Brengle nel primo turno del WTA 250 di Nottingham 2023 (Gran Bretagna), torneo di scena sui campi in erba della cittadina inglese. Altra giocatrice statunitense sul cammino di Camila, che al debutto si è complicata la vita contro Brengle ma è riuscita a portare a casa la vittoria. La sua prossima avversaria sarà appunto l’americana Mandlik, che ha superato le qualificazioni e al primo turno del main draw ha sconfitto la bulgara Tomova. Tra le due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Giorgi.

Giorgi e Mandlik scenderanno in campo mercoledì 13 o giovedì 14 giugno con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Giorgi e Mandlik attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.