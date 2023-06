Berlusconi, omaggio degli ultras del Milan a San Siro con l’accensione di torce

Gli ultras del Milan hanno reso nuovamente omaggio a Silvio Berlusconi, scomparso lunedì all’età di 86 anni. Dopo la presenza ai funerali di ieri in Duomo a Milano, i tifosi della Curva Sud rossonera hanno voluto salutare lo storico ex presidente rossonero con l’accensione di torce con fumo rosso fuori dai cancelli di San Siro. Dopo la manifestazione d’affetto fuori da Villa San Martino ad Arcore e i tanti cori durante la cerimonia funebre, la tifoseria organizzata milanista ha voluto rendere omaggio nuovamente all’ex proprietario del club, che nel corso dei suoi 31 anni di gestione ha vinto 29 trofei. Nessuno ha fatto meglio e i tifosi non dimenticano.