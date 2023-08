Blessin, moglie colpita da un ictus: “Apprezzo la vicinanza della mia squadra”

“È davvero difficile trovare le parole. Ho sinceramente apprezzato il gesto della squadra. Mia moglie ha guardato la partita dall’ospedale e in quel momento si è commossa. Questa vittoria le dà forza e spirito combattivo”. Sono state queste le prime dichiarazioni di Alexander Blessin, tecnico dell’Union Saint-Gilloise, che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con la moglie, vittima di un ictus. I calciatori hanno effettuato il riscaldamento pre partita dell’amichevole contro lo Standard Liegi, con una maglia con su scritto “coraggio coach”, gesto molto apprezzato dal tecnico ex Genoa. “È un momento difficile per la mia famiglia ma dobbiamo essere forti, darle pensieri positivi e sostenerla. Sono convinto che supererà bene tutto questo”.