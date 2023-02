Giorgi-Cristian oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2023

Camila Giorgi affronterà Jacqueline Cristian al primo turno del WTA di Linz 2023. L’azzurra torna in campo dopo il terzo turno raggiunto a Melbourne (e la sfortunata parentesi di Lione) e mette nel mirino il secondo turno in Austria. Sulla sua strada la romena Cristian, giocatrice ostica ma ancora lontana dalla sua forma migliore per via di un infortunio che l’ha costretta a saltare gran parte della scorsa stagione. Tra le due non ci sono precedenti, ma Camila partirà nettamente favorita.

Giorgi e Cristian scenderanno in campo oggi, martedì 7 febbraio, come quarto match dalle ore 11:00 (al termine di Bronzetti-Potapova). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Giorgi e Cristian. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.