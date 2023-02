Bronzetti-Potapova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2023

Lucia Bronzetti affronterà Anastasia Potapova al primo turno del WTA di Linz 2023. Esordio complicato nel torneo austriaco per la giocatrice azzurra, che ha pescato l’ostica russa, reduce dai quarti a Lione e dal secondo turno all’Australian Open e molto a suo agio sul veloce. Secondo i bookmakers sarà proprio Potapova a scendere in campo con i favori del pronostico, anche in virtù della vittoria nell’unico precedente tra le due.

Bronzetti e Potapova scenderanno in campo oggi, martedì 7 febbraio, come terzo match dalle ore 11:00 (al termine di Masarova-Alexandrova). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Bronzetti e Potapova. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.