Rafael Nadal nominato ambasciatore della federazione di tennis dell’Arabia Saudita

Rafael Nadal è stato nominato quest’oggi ambasciatore della Saudi Tennis Federation, la federazione tennis dell’Arabia Saudita. Lo ha reso noto Le Figaro, che cita un comunicato stampa diffuso dalla stessa STF in cui è proprio il maiorchino a raccontare le proprie sensazioni: “Ovunque guardi in Arabia Saudita vedi crescita e progresso e sono felice di farne parte. Continuo a giocare perché amo questo sport. Ma al di là del gioco, voglio aiutare il tennis a svilupparsi in tutto il mondo e c’è un vero potenziale in Arabia Saudita”.