Giorgi-Andreescu stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Camila Giorgi scenderà in campo contro Bianca Andreescu nel primo turno del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La giocatrice azzurra ha brillantemente superato le qualificazioni e ora proverà a fare strada anche nel main draw. Bissare il titolo vinto nel 2021 non sarà per nulla facile, tuttavia passare almeno un turno è un obiettivo più che realistico. L’azzurra debutterà contro la beniamina di casa Andreescu, che l’ha sconfitta nell’unico precedente, sei anni fa a Washington, e partirà leggermente favorita secondo i bookmakers.

Giorgi e Andreescu scenderanno in campo stanotte, tra martedì 8 e mercoledì 9 agosto, con inizio fissato non prima dell’1 sul Court Central. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Giorgi e Andreescu fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.