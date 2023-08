Aek Atene, rissa con gli ultras della Dinamo Zagabria: accoltellato a morte un 22enne greco

Clima estremamente teso ad Atene, dove stasera è in programma il match di qualificazioni di Champions League tra Aek e Dinamo Zagabria. Nella serata di ieri, le due tifoserie sono infatti entrate in contatto tra loro ed un tifoso greco è stato ucciso. A riportarlo è la polizia greca, che spiega come un 22enne tifoso dell’Aek sia stato accoltellato durante la rissa con gli ultras croati, per poi morire una volta trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate. Negli scontri sono inoltre rimaste ferite altre sei persone.