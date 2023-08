Masters 1000 Toronto 2023: Tiafoe tocca la rete sul set point ma vince il punto, Raonic polemico (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Nel lungo match di primo turno del Masters 1000 di Toronto 2023 tra Milos Raonic e Frances Tiafoe si è verificato un episodio molto singolare. Contesto: tie-break del primo set, punteggio di 13-12 per lo statunitense. Raonic gioca un dritto d’attacco per approdare a rete, ma il suo colpo tocca il nastro e rimane cortissimo. Tiafoe deve dunque sprintare a rete ma riesce a trovare un super passante che beffa Raonic. La sua corsa termina tuttavia sulla rete e, come da regolamento, il punto spetta all’avversario, tanto che l’arbitro Fergus Murphy lo segnala.

Subito dopo, il giudice di sedia torna però sui suoi passi, realizzando che Tiafoe ha in realtà toccato la parte della rete oltre il paletto, ovvero quella del corridoio (che non conta ai fini del singolo). Raonic ovviamente non ci sta e sostiene che ‘la rete è la rete’, ma anche il supervisor Jerry Armstrong entra in campo sollecitato proprio dal canadese e conferma la decisione (giusta) di Fergus Murphy. Ecco il video di quanto accaduto.