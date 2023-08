Monza-Milan, Pier Silvio Berlusconi: “Stasera papà sarebbe stato felice”

“Per mio padre il calcio è sempre stata una grandissima passione e sono sicuro che lui questa sera sarebbe stato molto felice”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset Pier Silvio Berlusconi al centro del campo dell’U-Power stadium, che ha ospitato la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan. La famiglia Berlusconi ha premiato i rossoneri di Stefano Pioli che si sono imposti ai rigori sui biancorossi. “Se il calcio era una passione, il Milan e il Monza per il mio papà erano una questione di cuore e di amore – ha aggiunto Pier Silvio – e per questo voglio dirvi che lui è felice, perché il suo cuore è qui insieme a tutti noi”. Quindi “grazie per questa bellissima emozione che date a noi e al mio carissimo papà” ha continuato Pier Silvio, secondogenito del Cavaliere, sottolineando che “lo sport per mio padre, oltre a essere una passione, era anche specchio della vita e lui in questo specchio vedeva alcuni dei valori più importanti: l’impegno, la lealtà, il sacrificio, ma più di tutti il rispetto”. Poi spiega: “Permettetemi di fare una cosa gradita a lui che ci sta guardando: abbiate tutti sempre rispetto. A 360 gradi, per le regole, per gli avversari e per tutti – ha aggiunto -. Questo rispetto assoluto è stato parte della grandezza di mio padre. Se volete fargli un regalo portiamolo avanti tutti insieme”. E c’è spazio per una chiosa finale: “Forza Milan, forza Monza, forza presidente e forza papà”.