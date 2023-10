MotoGP GP Australia 2023, Bezzecchi: “La spalla fa ancora male, non sarà un fine settimana facile”

“Ho lavorato con il fisioterapista ma la spalla fa ancora male, fare pressione non sarà il massimo e penso non si sistemerà nemmeno per la fine del campionato. Non sarà facile week-end”. Lo ha affermato Marco Bezzecchi nella conferenza stampa di presentazione del GP di Australia a Phillip Island in merito al suo recente infortunio. “Il dolore l’ho sentito, c’è stato, e dopo la sprint lo stress sulla spalla era importante – ha sottolineato il pilota riminese -. Su questo circuito veloce, con poche staccate, quando si frena c’è maggior pressione sulla clavicola. Ci sono meno staccate, questo fatto un po’ potrebbe aiutarmi ma ci sono anche curve velocissime. Non vedo l’ora di saltare in sella alla moto”.