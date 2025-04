Il programma e le quote di partecipazione degli atleti per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 (LA28) sono stati approvati dal Consiglio Esecutivo (CE) del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Le medaglie totali saranno 351 medaglie, 22 in più rispetto alle 329 di Parigi. Ventiquattro delle 31 Federazioni Olimpiche Internazionali hanno presentato una richiesta di modifica del programma degli eventi rispetto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In totale, sono stati richiesti 46 nuovi eventi (16 maschili / 17 femminili / 13 misti), sei dei quali avrebbero potenzialmente sostituito eventi esistenti, per un totale netto di 40 eventi aggiuntivi richiesti. In totale, sono stati richiesti 772 posti aggiuntivi per il programma iniziale di sport ed eventi di 10.500 atleti (339 maschili / 433 femminili). Il programma degli eventi per LA28 è stato sviluppato sulla base delle richieste presentate dalle Federazioni Sportive Internazionali al CIO. Le decisioni del Comitato esecutivo del CIO si sono accodate alla raccomandazione della Commissione per il programma olimpico e i principi approvati nel 2023, che specificavano che i Giochi avrebbero dovuto essere paritari in termini di genere, di interesse globale, attenti ai costi e alla complessità e incentrati sugli atleti.

Tutte le novità