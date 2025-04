Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 10 aprile 2025. Si conclude la tre giorni di calcio europeo, con la Lazio impegnata in Europa League e la Fiorentina che si gioca l’andata dei quarti di Conference League. A Montcarlo protagonista il grande tennis con gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. In serat spazio all’Eurolega. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.