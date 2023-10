Giochi Los Angeles 2028, via libera del CIO: confermati 5 nuovi sport

Ora ci siamo. Dopo l’ok dell’Esecutivo, anche la sessione del Cio in corso a Mumbai, in India, ha dato il via libera a cinque sport per i Giochi di Los Angeles 2028. Proposti dal Comitato Organizzatore di LA28, baseball-softball, cricket, flag footbal, lacrosse e squash entreranno a far parte dei Giochi californinani. Dei cinque sport che saranno dunque presenti nel programma di Los Angeles, tre sono stati precedentemente disputati ai Giochi Olimpici: baseball-softball (1992-2008 e 2020), cricket (1900) e lacrosse (1904 e 1908). A differenza dell’unica precedente apparizione ai Giochi di Parigi 1900, il cricket invece non si disputerà in due inning per parte. La proposta prevede invece per l’evento un formato Twenty20 con numero limitato di over.