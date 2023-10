Atp Stoccolma 2023, Sonego debutta contro Lajovic: in palio un pass per il secondo turno

È tutto pronto per l’inizio della 54ª edizione del BNP Paribas Nordic Open, torneo ATP 250 in programma sul cemento indoor della Royal Tennis Hall di Stoccolma. In un main draw guidato da Holger Rune, testa di serie numero 1, e da Adrian Mannarino, testa di serie numero 2, ad aprire il programma dei primi turni sarà l’unico azzurro impegnato nella rassegna svedese. Si tratta di Lorenzo Sonego, che a partire dalla ore 13:00 affronterà Dusan Lajovic sul Centre Court.

Protagonista in Coppa Davis con la nazionale italiana, con la quale ha staccato il pass per le Finals di Malaga di novembre, il piemontese è reduce da una tournée asiatica dolceamara. Al China Open era infatti arrivata una sconfitta in tre set per 7-5 3-6 6-0 contro Ugo Humbert, prima dell’ottimo torneo giocato al Rolex Shanghai Masters. La vittoria sul qualificato Philip Sekukic ad aprire la settimana, prima del prestigioso successo ottenuto con lo score di 2-6 6-2 6-3 al secondo turno con il numero 14 del mondo, Frances Tiafoe. Un risultato che ha dimostrato, nonostante il record negativo di vittorie-sconfitte in stagione (25-26), come Sonego riesca ad esprimersi al meglio contro avversari sulla carta favoriti. Al terzo turno era poi arrivata l’eliminazione per mano del cileno Nicolas Jarry, che si era imposto in due set.

Di due vittorie e due sconfitte è invece il bilancio stagionale dell’allievo di Gipo Arbino nei match giocati indoor. Nell’ATP 250 di Montpellier, il torinese era infatti riuscito a spingersi sino ai quarti di finale dopo i successi su Benjamin Bonzi e Filip Krajinovic prima di venire eliminato da Jannik Sinner. A Rotterdam una settimana più tardi era invece arrivata la sconfitta al primo turno contro Felix Auger-Aliassime. Proprio su questa superficie “Sonny” è riuscito a conquistare il terzo e al momento ultimo titolo della sua carriera, in quella straordinaria cavalcata di settembre a Metz culminata con la vittoria in finale su Alexander Bublik.

All’esordio a Stoccolma, Sonego troverà un Dusan Lajovic che a Shanghai ha ritrovato due successi consecutivi dopo una serie di risultati altalenanti. Nel Masters 1000 cinese, il serbo ha superato al debutto Stan Wawrinka prima di beneficiare al secondo turno del ritiro di Tallon Griekspoor e di arrendersi al terzo turno a Fabian Marozsan. Contro l’azzurro, il numero 55 del mondo farà il suo esordio stagionale sul cemento indoor, mentre lo scorso anno uscì di scena al primo turno sia a Sofia che a Vienna. Nel 2023 il trentatreenne di Belgrado ha conquistato sulla terra rossa di Banja Luka il secondo titolo della sua carriera, battendo anche Novak Djokovic nei quarti di finale. Spicca tra i risultati stagionali, la vittoria ottenuta al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati contro Jannik Sinner.

Sonego guida 2-1 nei confronti diretti. L’azzurro ha vinto per 6-4 6-3 l’unico precedente disputato sul cemento indoor al secondo turno dell’ATP 500 di Vienna nel 2020 e agli ottavi di finale di Rio de Janeiro sempre nel 2020 per 7-6(5) 7-6(5). L’unico successo di Lajovic risale invece ai quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters del 2019 (6-4 7-5).