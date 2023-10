Giochi Los Angeles 2028, Bach: “Cinque nuovi sport in linea con la cultura sportiva americana”

“La scelta di questi cinque nuovi sport è in linea con la cultura sportiva americana e metterà in mostra lo sport americano iconico nel mondo, mentre porta lo sport internazionale negli Stati Uniti. Questi sport renderanno unici i Giochi Olimpici LA28. La loro inclusione permetterà al Movimento Olimpico di impegnarsi con nuovi atleti e fan community negli Stati Uniti e a livello globale”. Questo è quanto sostiene il presidente del Cio Thomas Bach, commentando l’ingresso di cricket, lacrosse, baseball, squash e flag football ai Giochi di Los Angeles 2028.

Soddisfazione da parte del presidente del comitato organizzatore, Casey Wasserman: “Da tempo credo che a Los Angeles abbiamo un’incredibile opportunità di creare i Giochi più avvincenti, non solo per noi, ma per il mondo. Il nostro programma sportivo olimpico, nella sua interezza, riflette questa convinzione – conclude – Siamo entusiasti di intraprendere collaborazioni rivoluzionarie con le principali leghe professionali che sbloccheranno enormi opportunità per amplificare la storia olimpica e paralimpica e affascinare nuovo pubblico”.