Benzema al fianco di Gaza, l’ex portiere israeliano Aouate lo insulta in cinque lingue: “Figlio di putt***”

“Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini”. Lo ha scritto ieri sui social l’ex attaccante del Real Madrid, in forza all’Al-Ittihād, Karim Benzema in merito al conflitto israelo-palestinese e ai bombardamenti in corso in questi giorni a Gaza, dopo gli attacchi di Hamas in Israele. Durissima la risposta dell’ex portiere israeliano, David Aouate che sempre su X ha replicato insultando Benzema, definito “figlio di putt***” in cinque lingue: in ebraico, francese, inglese, arabo e spagnolo, allegando anche la bandiera israeliana e quella statunitense.

אתה בן זונה גדול ! Tu es un gros fils de pute ! You are a big son of a bitch! أنت ابن كبير للعاهرة! Eres un hijo de puta 🇮🇱🇺🇸 https://t.co/eDnOMFrlH4 — DuduAouate🇮🇱 (@RealDuduA) October 15, 2023