Golf, sette azzurri al DP World Tour: Scalise, Pavan, Manassero e Laporta pronti al salto

Non solo Guido Migliozzi e i fratelli Molinari, Francesco ed Edoardo. Nel 2024 l’Italgolf è pronta ad accogliere sul DP World Tour anche Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Matteo Manassero e Francesco Laporta. Sono loro ad aver staccato il pass per il Rolex Challenge Tour Grand Final. Il torneo, previsto dal 2 al 5 novembre a Maiorca, in Spagna, metterà di fronte i migliori 45 dell’ordine di merito del Challenge Tour. Per i top 20 è pronto il pass per il massimo circuito. Scalise, Pavan e Manassero occupano rispettivamente la 6/a, 7/a e 8/a posizione e sono già sicuri di un posto sul DP World Tour. Grazie al 3/o posto (con uno score di 276, -12) in Cina nell’Hainan Open vinto dal portoghese Ricardo Gouveia (272, -16), Laporta è 15/o nella “Road to Mallorca” con 124 punti di margine sul 21° classificato. Una buona notizia per il golf azzurro che si appresta a ricevere i primi effetti dopo il successo dell’ultima Ryder Cup, ospitata a Roma.