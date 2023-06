Giochi Europei Cracovia 2023: al quinto giorno l’Italia comanda il medagliere con 58 podi

In chiusura della quinta gara dei Giochi Europei di Cracovia 2023, è l’Italia a comandare il medagliere, con ben 58 medaglie portate a casa. Queste sono divise in: 18 ori, 17 argenti e 23 bronzi. Già superato il bottino delle prime due manifestazioni, Baku 2015 (47 podi) e Minsk 2019 (41). In questa giornata sono arrivate 3 medaglie. La più prestigiosa l’oro nello skeet ottenuto da Gabriele Rossetti e Simona Scocchetti, che battono i ciprioti Andreas Chasikos e Anastasia Eleftheriou 6-4. Le altre due medaglie sono di bronzo, a prima con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel trampolino 3m sincro donne, la seconda con Lorenzo Marsaglia, che firma il terzo posto dal trampolino 1m (punteggio di 410.55 punti).

