Temptation Island 2023 stasera 26 giugno in tv: orario e diretta streaming prima puntata

Tutto pronto per una nuova edizione di Temptation Island, che prenderà il via stasera, lunedì 26 giugno. Alla conduzione confermato Filippo Bisciglia, sette invece le coppie pronte a mettere in gioco i propri sentimenti nella cornice del resort Is Morous Relais in Sardegna. Si tratta di Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel e Perla e Mirko. La prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno alle ore 21:30 e sarà visibile in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.