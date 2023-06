Medagliere completo Giochi Europei Cracovia 2023: la classifica delle nazioni

Il medagliere completo dei Giochi Europei 2023, che si svolgeranno da mercoledì 21 giugno a domenica 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Saranno in totale 30 gli sport (20 quelli che andranno in scena anche alle Olimpiadi di Parigi 2024) inseriti nel ricchissimo programma della manifestazione multisport, che promette grande spettacolo anche in questa nuova edizione. L’Italia sarà al via con un numeroso contingente di atleti, pronti a giocarsi i titoli (per molte discipline valevoli come Europei) ma anche e soprattutto i biglietti per i prossimi Giochi Olimpici. Il Bel Paese proverà ad eguagliare il totale di 41 podi della passata edizione di Minsk, seppur con un programma gare diverso. Di seguito, la classifica completa delle nazioni dei Giochi Europei di Cracovia 2023 con il relativo numero di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.

Medagliere Giochi Europei Cracovia 2023

(medaglie d’oro-medaglie d’argento-medaglie di bronzo)

1. Italia 0-0-0

2. Gran Bretagna 0-0-0

3. Francia 0-0-0

4. Polonia 0-0-0

5. Spagna 0-0-0

6. Portogallo 0-0-0

7. Olanda 0-0-0

8. Germania 0-0-0

9. Ungheria 0-0-0

10. Grecia 0-0-0