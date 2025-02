I Comitati Olimpici Europei, la città metropolitana di Istanbul e il Comitato Olimpico Nazionale Turco hanno sottoscritto l’Host City Contract per i Giochi Europei del 2027. Questo vuol dire che adesso diventa a tutti gli effetti ufficiale che la città turca ospiterà i Giochi Europei del 2027, vale a dire l’edizione degli European Games in programma tra due anni e mezzo. L’evento multisport a livello continentale catalizzerà l’attenzione di una vasta platea e metterà in palio tanti titoli europei. La firma dell’accordo, apposta a Francoforte dal presidente dei COE, Spyros Capralos, dal sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, e dal presidente del Comitato turco, Ugur Erdener, durante la 54esima Assemblea generale dei Comitati Olimpici Europei, rappresenta la conferma ufficiale che la quarta edizione del principale evento multisport europeo si terrà nella più grande città turca. Le precedenti edizioni, va ricordato, si tennero nel 2015 a Baku, in Azerbaigian, nel 2019 a Minks, in Bielorussia, e nel 2023 a Cracovia, in Polonia.

UN ANNO FA L’ASSEGNAZIONE

Nella riunione del 20 marzo 2024 era comunque già arrivata l’assegnazione all’unanimità alla Turchia della quarta edizione degli European Games, ospitati da Istanbul. Circa un anno fa, dunque, si era esaurita la procedura di selezione della città ospitante, con il direttore sportivo dell’EOC, Peter Brüll, che aveva presentato un rapporto di valutazione dettagliato in cui, tramite gli esperti, erano stati esaminati tutti gli aspetti della candidatura, compresi luoghi, trasporti, sicurezza, alloggi e strutture per gli atleti.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

“La firma dell’Host City Contract rappresenta un momento significativo per i COE e siamo felici per questo importante passo”, ha dichiarato Spyros Capralos. “L’eccellente rapporto con la città di Istanbul, il Comitato Olimpico turco e il governo locale è stato prezioso. La loro dedizione e la collaborazione sono state essenziali per trasformare il progetto in realtà. Sono sicuro che insieme organizzeremo un evento di livello mondiale e renderemo questi Giochi memorabili”, ha aggiunto Capralos.

“Per la nostra città e per la Turchia è un orgoglio assumere la responsabilità di organizzare questa manifestazione”, ha sottolineato il sindaco Ekrem Imamoglu. “Istanbul lavorerà senza sosta per garantire un grande successo, mettendo in mostra non solo lo spirito dello sport ma anche il calore, la cultura e l’ospitalità della nostra città”, ha puntualizzato Imamoglu. “Istanbul 2027 sarà una celebrazione dell’eccellenza nello sport. Siamo orgogliosi di poter svolgere un ruolo fondamentale per regalare un’esperienza indimenticabile”, ha affermato infine il presidente del Comitato Olimpico turco, Ugur Erdener.