Andrea Pavan ottiene il terzo posto nell’Open del Sudafrica, una delle tappe del circuito golfistico più antiche del mondo. Il torneo, giunto alla sua 114esima edizione, ha regalato grandi emozioni. A Durban, l’azzurro è artefice di uno score di 133 (67 66, -11) e un parziale di 66 (-6), con otto birdie e due bogey. Il gradino più alto del podio è occupato da Shaun Norris, autore di un 130 (66 64, -14). Il golfista sudafricano è seguito dal connazionale Dylan Naidoo con 131 (-13), autore del miglior round della giornata con una prova in 61 (-11). Pavan condivide il terzo posto con altri tre atleti: Branden Grace, Darren Fichardt e Sam Bairstow. La classifica rimane però provvisoria e incompleta: diversi concorrenti devono ancora completare il secondo giro, dopo i ritardi accumulati nel corso del primo. Tra gli atleti ancora mancanti ci sono due azzurri, ovvero Gregorio De Leo – 36esimo con ‘-5’ dopo undici – e Francesco Laporta, 120esimo con ‘+3’ dopo sette.

DUE ‘HOLE IN ONE’ PER WHITNELL

Riflettori puntati sull’inglese Dale Whitnell. Il britannico, nono con 135 (-9), ha realizzato due ‘hole in one’, mandando in buca la pallina in un solo colpo. Si tratta di uno dei risultati più ambiti da parte dei golfisti di tutto il mondo. “E’ una sensazione incredibile, ho giocato un round sull’altalena dove non mi sono fatto mancare nulla“, commenta soddisfatto Whitnell, che ha siglato un eagle e sette birdie, con due bogey e un doppio bogey. Era dal 2013 che un golfista – l’ultimo fu Andrew Dodt in Svezia nel Nordea Masters – non riusciva a realizzare due buche in uno nel corso dello stesso round di un evento del massimo circuito continentale.

LA STORIA DEL TORNEO

Il torneo del Sudafrica è nato nel 1903, senza mai abbandonare il nome di ‘South African Open’. Alcuni decenni più tardi, nel 1973, il nome originario è stato abbinato a quello di uno sponsor. L’evento di Durban è entrato a far parte del calendario del circuito europeo nel 1997. L’albo d’oro vede Gary Player in cima con 13 successi tra il 1956 e il 1981. Player non è l’unico plurivincitore del torneo: Bobby Locke ha trionfato nove volte tra il 1935 e il 1955, mentre Sid Brews otto tra il 1925 e il 1952 ed Ernie Els ha vinto cinque volte tra il 1992 e il 2010, proprio come George Fotheringham tra il 1908 e il 1914.