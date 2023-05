Ginnastica ritmica, World Challenge Cup Portimao 2023: bene l’Italia nelle qualificazioni ai cinque cerchi

In archivio la prima giornata della World Challenge Cup 2023 di ginnastica ritmica, in programma da venerdì 5 a domenica 7 maggio a Portimao (Portogallo). Per quanto riguarda le qualificazioni ai cinque cerchi per le squadre, l’Italia ha conquistato il primo posto, grazie al miglior punteggio. 34.850 lo score totalizzato dalle azzurre, capaci di precedere Spagna (34.000) e Azerbaijan (32.200). Notizie meno positive dalle qualificazioni a cerchio e palla per le individualiste con Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri che non hanno potuto partecipare per infortunio. A mettere a referto il miglior punteggio è stata la bulgara Nikolova (67.150) davanti all’ucraina Pohranychna (61.550) e alla polacca Heichel (60.700).