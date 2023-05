Premier League, pubblicata la squadra tipo della stagione 2022/2023

La Premier League ha ufficialmente pubblicato la sua squadra tipo a quattro giornate dal termine dell’annata 2022/2023. Presenti in massa giocatori di Arsenal e Manchester City, ma figurano anche un paio di giocatori di Manchester United, Newcastle e Liverpool. Di seguito l’11 scelto, schierato con un 4-3-3: Aaron Ramsdale (Arsenal, Eng); Kieran Trippier (Newcastle, Eng), William Saliba (Arsenal, Fra), Ruben Dias (Manchester City, Por), Oleksandr Zinchenko (Arsenal, Ukr); Casemiro (Manchester United, Bra), Martin Odegaard (Arsenal, Nor), Kevin De Bruyne (Manchester City, Bel); Mohamed Salah (Liverpool, Egy), Marcus Rashford (Manchester United, Eng), Erling Haaland (Manchester City, Nor).