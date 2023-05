Scudetto Napoli, Spalletti elogiato da Pallotta: “Sapevamo che eri un grande allenatore”

Attraverso il suo profilo Twitter, James Pallotta ha fatto i complimenti a Luciano Spalletti per la conquista dello scudetto con il Napoli. L’ex patron della Roma aveva avuto modo di lavorare con il tecnico toscano proprio in occasione della sua avventura in giallorosso. “Congratulazioni al mio amico Luciano per aver vinto lo scudetto. Sei stato un allenatore incredibile alla Roma e sono davvero orgoglioso di ciò che hai realizzato in questa stagione con il Napoli. Sapevamo che eri il grande allenatore che hai appena mostrato al mondo intero. Goditi i festeggiamenti!” si legge.