Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023: Macchini domina nelle qualificazioni alla sbarra, le Fate incantano ancora

E’ andata in scena oggi a Cottbus la seconda giornata di qualificazioni della prima tappa della World Cup di specialità di ginnastica artistica. Dopo il grande esordio di ieri, specialmente in campo femminile con tre finali conquistate nei primi due attrezzi (parallele e volteggio), le Fate non deludono portandosi a casa altri pass per gli ultimi atti in programma sabato 25 e domenica 26 febbraio. Alice D’Amato, miglior punteggio ieri alle parallele, chiude con 13.466 al corpo libero accedendo alla finale con il terzo miglior punteggio. Ottima anche Manila Esposito, quarta con 13.333 e anche lei in piena lotta per il podio. Esordio in Germania per Martina Maggio, che vola in finale alla trave con il quinto punteggio (13.033).

Al maschile è Carlo Macchini il protagonista di giornata. Il marchigiano primeggia con 14.233 alla sbarra ed è pronto ad andare a caccia della medaglia d’oro nella finale di domenica. Pass conquistato anche da Matteo Levantesi alle parallele con il settimo punteggio (14.333), mentre sfuma per appena 66 millesimi la qualifica al volteggio (14.100).