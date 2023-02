Fiorentina, Pradé: “Il gol di Cabral farà giurisprudenza”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, ha parlato dell’incredibile vicenda del gol annullato in Conference League a Cabral. Ecco le sue parole: “Il gol annullato a Cabral? Farà giurisprudenza, può darsi che la Uefa ci dia delle spiegazioni. Penso che il mio primo gol fosse regolare. Comunque contava passare il turno e ci siamo riusciti. L’arbitro ha sbugiardato l’orologio e le immagini, è stata una sua lettura, c’è pure un fermo immagine in cui si vede che il pallone ha superato la linea. Nessuno è riuscito a capire. Per fortuna la squadra è stata brava a segnare di nuovo rimontando lo svantaggio e riuscendo alla fine a vincere”.

Lo stesso Cabral, sui social, ha scherzosamente postato questo messaggio: ”Aspettate, aspettate…ora il gol è confermato”.