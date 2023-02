Chelsea, Potter: “Non è facile. La mia famiglia e la mia saluta mentale ne risentono”

Il tecnico del Chelsea, Graham Potter, ha parlato in vista del derby londinese con il Tottenham di domenica. Ecco le sue parole anche in merito al suo futuro: “Bisogna accettare le critiche, è giusto che ci siano. L’atmosfera è sempre stata positiva e rispettosa ma questo non vuol dire che sia facile sopportare questa situazione. Ne soffre la famiglia, la tua salute mentale ne risente. Ho parlato con la dirigenza, c’è sempre stato supporto. Sono frustrati perché i risultati sono deludenti e dobbiamo fare meglio. Anche i tifosi si preoccupano, si arrabbiano e noi dobbiamo accettarlo. Non c’è niente che posso dire: l’unica soluzione è vincere le partite”.