Probabili formazioni Empoli-Udinese: ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 11 marzo con le due squadre che cercano i tre punti al Castellani. Le due squadre cercano punti per migliorare un bottino di classifica che sembra sufficiente per la salvezza e per posizioni tranquille. Ma Zanetti e Sottil non si accontentano e inseguono una vittoria per aumentare la quota punteggio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn.

EMPOLI – Baldanzi alle spalle di Caputo e Satriano. Zanetti non cambia. Haas o Akpa Akpro a centrocampo. Marin e Bandinelli invece sono sicuri del posto a centrocampo. Ismajli e Luperto al centro della difesa.

UDINESE – Ehizibue torna dalla squalifica e si riprende la fascia destra. Pereyra agirà da mezzala. Samardzic in panchina. Thauvin pronto a supportare Beto in attacco.

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Ballottaggi: Satriano 60% – Piccoli 40%, Haas 60% – Akpa-Akpro 40%, Stojanovic 60% – Ebuehi 40%.

Indisponibili: Destro, Cambiaghi

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Bijol; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin; Beto.

Ballottaggi: Thauvin 55% – Success 45%, Samardzic 55% – Arslan 45%

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse

Squalificati: –