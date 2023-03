Gigante maschile domenica Kranjska Gora 2023, prima manche: Odermatt leader, due azzurri in top 10

La prima manche del secondo gigante maschile di Kranjska Gora 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino, vede al comando Marco Odermatt. Lo svizzero mette a referto il miglior tempo sulla pista slovena e mette la strada in discesa verso un’altra vittoria. Lo svizzero conclude in 1:12.16, precedendo di 28 centesimi un buon Alexis Pinturault. Terzo posto per il norvegese Henrik Kristoffersen a 47 centesimi, mentre completano la top 5 Braathen e Kranjec.

Ottime notizie per i colori azzurri, che festeggiano un’ottima manche e si godono due atleti tra i primi dieci. Un super Filippo Della Vite chiude sesto a un secondo e 11 dalla vetta, sfoggiando una delle migliori prove della stagione. Un ritrovato Luca De Aliprandini è invece settimo a +1.66, con lo stesso tempo di Schwarz. Le buone notizie però non sono finite visto che anche Hannes Zingerle disputa una manche da applausi, conclusa in tredicesima posizione a circa tre secondi da Odermatt. Niente da fare invece per Giovanni Borsotti, out.

CLASSIFICA SECONDA MANCHE

Odermatt (SUI) 1:12.16 Pintuarult (FRA) +0.28 Kristoffersen (NOR) +0.47 Braathen (NOR) +0.82 Kranjec (SLO) +0.94 Della Vite (ITA) +1.11 De Aliprandini (ITA) / Schwarz (AUT) +1.66 Zubcic (CRO) +2.04 Caviezel (SUI) +2.21

13. Zingerle (ITA) +2.95

25. Kastlunder (ITA) +4.02

33. Hofer (ITA) +4.54

35. Vinatzer (ITA) +4.71

DNF Borsotti (ITA)

DNS Maurberger (ITA)