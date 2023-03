Short track, Mondiali 2023: Italia a medaglia nelle staffette, Sighel cade nella finale dei 1000 metri

Sono terminati nel migliore dei modi i Mondiali 2023 di Seoul di short track per l’Italia, che nella giornata conclusiva ha conquistato due medaglie. Nella staffetta maschile è arrivato un prestigioso argento portato a casa da Tommaso Dotti, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. Solo la Cina con 7:04.412 ha fatto meglio dell’Italia (7:04.484), capace comunque di precedere la Corea del Sud e godersi una medaglia inaspettata, specialmente visto che in Coppa del Mondo non era mai arrivato neppure il podio in stagione. Italia a medaglia anche nella mixed relay, dove il quartetto composto da Andrea Cassinelli, Arianna e Pietro Sighel e da Arianna Valcepina è salito sul gradino più basso del podio. Il crono di 2:41.907 non è stato sufficiente per chiudere davanti a Paesi Bassi (oro) e Cina (argento), ma è comunque bastato per centrare un super bronzo.

Nell’appuntamento più atteso di giornata sull’anello di ghiaccio del Mokdong Ice Rink, invece, nulla da fare per Pietro Sighel nei 1000 metri. L’azzurro andava a caccia di una storica tripletta dopo le medaglie nei 500 e nei 1500 metri, ma purtroppo è caduto a due giri dal termine. Successo dunque per il beniamino di casa Park Ji Won, che ha preceduto Desmet e Dubois. Nel femminile, invece, a trionfare è stata l’olandese Velzeboer davanti alla sudcoreana Minjeong e alla canadese Sarault.