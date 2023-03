Champions League, Donadoni: “Le italiane non devono porsi limiti, è stupendo averne tre in corsa”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del cammino delle italiane in Champions League, spiegando cosa farà la differenza nella competizione: “Avere tre squadre ancora in corsa è stupendo e credo che tutte possano puntare a superare i quarti di finale, anche in virtù delle difficoltà di squadre da cui ci si aspettava di più. Non mi porrei alcun limite fossi in loro“. Donadoni ha quindi aggiunto: “In Champions hanno più chance le squadre con meno infortunati. Inoltre è una competizione in cui al minimo errore si va fuori. Bisogna perciò scendere in campo con grande attenzione e sbagliare il meno possibile“.