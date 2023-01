Gigante femminile Kranjska Gora 2022, risultati e classifica prima manche: Grenier al comando, Brignone e Bassino nelle prime 5

I risultati e classifica della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Valerie Grenier sorprende le super-favorite della vigilia, almeno nella prima prova, e va in testa facendo segnare un crono di 57.05 con il pettorale numero 12. Dietro di lei si piazza Lara Gut-Behrami a soli quattro centesimi, ma in agguato ci sono anche le nostre due punte di diamante.

Federica Brignone settimana dopo settimana continua a migliorare la sua condizione ed è protagonista di un’ottima prima manche: è terza a +0.16. Subito dietro di lei c’è Marta Bassino con 24 centesimi di ritardo dalla leader. Quinta Mikaela Shiffrin, sesta Petra Vlhova. Tante atlete sotto il secondo di distacco, sarà una seconda manche veramente interessante da seguire in ottica podio e vittoria. Saranno presenti anche Elisa Platino e Asja Zenere, brave ad entrare nelle prime 30.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1 GRENIER Valerie CAN 57.05

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 57.09 +0.04

3 BRIGNONE Federica ITA 57.21 +0.16

4 BASSINO Marta ITA 57.29 +0.24

5 SHIFFRIN Mikaela USA 57.36 +0.31

6 VLHOVA Petra SVK 57.41 +0.36

7 HECTOR Sara SWE 57.59 +0.54

8 FRASSE SOMBET Coralie FRA 57.78 +0.73

9 BUCIK Ana SLO 57.81 +0.76

10 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 57.98 +0.93

24 PLATINO Elisa ITA 58.99 +1.94

28 ZENERE Asja ITA 59.32 +2.27

ELIMINATE



40 STEINMAIR Laura ITA 59.90 +2.85

DNF MELESI Roberta ITA