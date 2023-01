Golf, Morikawa leader alle Hawaii: Scheffler insegue e sogna il ritorno al numero uno del ranking

Al termine del secondo giro del Sentry Tournament of Champions 2023, appuntamento del PGA Tour di scena alle Hawaii, al comando c’è Collin Morikawa con 130 (-16). Alle sue spalle il numero due del ranking, Scottie Scheffler, e John Michael Spaun, appaiati con 132 (-14). Percorsi inversi invece per Jordan Spieth e Jon Rahm, con il primo che ha guadagnato sette piazze e si è portato al quarto posto con 133 (-13), mentre il secondo è scivolato al sesto posto (dal primo) con 135 (-11). Costretto al ritiro invece Xander Schauffele, fermato da un problema alla schiena. Torneo da seguire con molta attenzione poiché potrebbe regalare al mondo del golf un nuovo (vecchio) numero uno del mondo. In caso di podio alle Hawaii, Scheffler tornerebbe infatti al comando del ranking mondiale.